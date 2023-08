Perla Vatiero e Mirko Brunetti si sono definitivamente lasciati. Dopo il falò di confronto dello scorso lunedì, nell’ultima puntata di Temptation Island, in onda lunedì 31 luglio, i due hanno raccontato cos’è successo dopo le settimane trascorso all’Is Morus Relais.

Perla Vatiero si racconta a Filippo Bisciglia

Mirko, com’era lecito aspettarsi, ha intrapreso una relazione con Greta Rosetti (i due hanno anche fatto un tatuaggio di coppia: “I tuoi occhi, la mia cura”), mentre Perla sta frequentando l’ex tentatore Igor. Davanti a Filippo Bisciglia, la salernitana ha dichiarato: “Sto bene, anche se a tratti comunque ho metabolizzato quello che è accaduto all'interno del villaggio, ho metabolizzato quello che il mio fidanzato ha fatto e ha provato a livello sentimentale. Mi sento delusa da lui, ci siamo lasciati definitivamente, ma non ci siamo più visti, per il semplice fatto di avere rispetto nei confronti di una relazione di cinque anni. Penso che non ci sia stata la priorità nel vedersi, ma non per tornarci insieme, perché per come sono fatta non avrei potuto. Sono cambiata, ho passato settimane impegnative, ho dovuto fare un trasloco, riorganizzare il lavoro, ma stare male non mi ha fatto paura. Temptation Island mi ha insegnato che ci vuole può di coraggio, mi mancava l'avevo perso”.

Poi è arrivato il momento di Igor: “Ho conosciuto lati del suo carattere che dentro venivano notati meno, è una ragazza sensibile, premurosa”. Parlando di Igor, Perla ha concluso: “Con lui mi sono trovata bene, mi dà delle attenzioni, mi auguro di trovare la serenità e mi auguro che la conoscenza possa continuare su una certa serietà, perché io non sono una persona che gioca, perché non mi apro facilmente e non mi interessa qualcuno facilmente”.

Il post polemico su Instagram

Intanto, alla fine della puntata di Temptation Island di ieri sera, Perla Vatiero ha condiviso su Instagram una storia nella quale parla di come è cambiata la sua vita dopo l’esperienza nel docu-reality dei sentimenti: “Non mi sembra ancora vero come in 21 giorni la mia vita sia cambiata totalmente. 21 giorni di sensazioni contrastanti, delusioni, gioie e nuove emozioni. Mi sembra ancora un sogno. Molte cose sono surreali, sono arrivata lì come una ragazzina che credeva follemente nell’amore e nel costruirsi una famiglia con la persona che aveva accanto, ma ne sono uscita con la consapevolezza che non conta da quanti anni conosci una persona, non la conoscerai mai abbastanza da capire fin dove possa arrivare…

Sono profondamente grata per questa esperienza, perché mi ha permesso di aprire gli occhi e mi ha mostrato una realtà che io ignoravo. Nonostante ciò, non rinnego nulla del mio passato, dei sentimenti che ho provato, dei sacrifici che ho fatto, perché hanno contribuito a rendermi la donna che sono oggi e di cui vado fiera. Grazie a tutti per gli infiniti messaggi che mi state mandando. Vi leggo tutti!”.