Francesca Sorrentino e Manuel Maura si sono lasciati, questa volta definitivamente. Durante l’ultima puntata di Temptation Island, in onda lunedì 31 luglio, i due hanno raccontato come si è evoluta la loro storia dopo il “viaggio nei sentimenti”. A fare tesoro del tempo trascorso lontano dall’ormai ex fidanzato è stata Francesca, che sembra aver preso coscienza e ha deciso di prendere le distanze.

Francesca e Manuel si sono presentati separati da Filippo Bisciglia, un mese dopo la fine del programma. È così che, quindi, hanno raccontato come Temptation Island sia riuscito a smuovere qualcosa che, da soli, non erano riusciti a far emergere. Francesca è stata la prima ad incontrare nuovamente il conduttore del reality dei sentimenti e racconta: “Stavo un po' sotto choc per l'esperienza. Quando sono tornata, un paio di giorni, mi arriva un messaggio da parte di Manuel, lui mi aveva chiesto di vederci per un confronto, ci siamo visti, abbiamo parlato, lui mi ha raccontato delle cose, è stato sincero sulle cose. In questo momento sto bene, sono determinata, sono forte della mia decisione. Non ci crederei se lui dovesse tornare. Quando siamo venuti qui, speravo arrivasse al falò dicendomi che ero la donna della sua vita, vedere che lui avesse questo grande cambiamento, che non c'è stato. E io adesso l'ho capito. Mi auguro si stare bene da sola, di stare bene io".

Poi è arrivato il momento di Manuel che ha raccontato il suo periodo post reality: “Alti e bassi, i primi giorni un pochino più bassi, ora un pochino meglio. Ripensamenti dopo la decisione che ho avuto, sì, mi manca, ma è lì che ho la forza di non scriverle, di evitare di incontrarla. Per la prima volta ho messo prima Francesca e poi io, in questi due anni e mezzo sono stato egoista, mettevo me in primo piano. Se mi presento oggi vado a fare del male a lei in primis, se il destino ci fa rincontrare in un momento più consapevole, quando sei pronto ad affrontare una relazione al cento per cento. Mi voglio scusare perché ho fatto delle esternazioni, in cui sembra che sia un oggetto, non è mai stato un oggetto per me, in primis per lei, e poi per tutte le donne, perché non sono questo”.