Niente trash, rigore, disciplina e professionalità. Sono queste le linee guida imposte da Pier Silvio Berlusconi per la nuova edizione del Grande Fratello, che sbarcherà in prima serata su Canale 5 a partire dal prossimo 11 settembre.

Ai concorrenti sarà imposto non solo di collaborare con le faccende domestiche, ma anche di limitare per l’intera durata del reality i comportamenti che possa risultare provocatori anche da un punto di vista sessuale. Le intenzioni dell’ad di Mediaset, d’altronde, erano state chiarissima sin dalle battute finali della passata edizione, quando episodi di volgarità sono stati puniti con le squalifiche eccellenti di Daniele Dal Moro e Edoardo Donnamaria.

Pier Silvio Berlusconi dichiara guerra ai fandom

Adesso, stando a quanto rivelato dal blogger e autore televisivo Gianluca Paganotti a Mondo TV 24, Berlusconi starebbe mettendo a punto un regolamento rigidissimo che i concorrenti, ma anche il pubblico da casa, saranno tenuti a rispettare. Per evitare che si scatenino battaglie sui social, i vertici del Biscione minacciano la squalifica del concorrente, qualora il suo fandom si rilevi aggressivo. “Questo Grande Fratello sarà meno social dei precedenti. Attenzione alle pagine ‘fans’ che litigano tra di loro, potrebbero vedere la squalifica ferro loro beniamino, che sia un Nip o un Vip”.

Di conseguenza, è probabile che ci sarà meno spazio in studio per i sostenitori sfegatati. Come dimenticare la “capa” dei Donnalisi, Alba, in lacrime davanti alle telecamere? Ecco, sarà difficile immaginare che si ripetano scene simili.

Interviste riservate al gruppo Mediaset

Inoltre, è stato chiarito che non sono ben graditi i personaggi e gli influencer che intendono sfruttare la visibilità del Grande Fratello per interessi personali. Lo prevedrà il contratto con i concorrenti: “Il contratto dei Vip è solo per partecipazione al Grande Fratello, un’intervista su un’emittente radiofonica del gruppo e una chiacchierata a Verissimo con la Toffanin”, si legge su MondoTv24. Regole più severe anche perché verrà squalificato dal gioco. Chi mostra atteggiamenti atti ad innescare una lite verrà squalificato senza passare nemmeno dallo studio di Alfonso Signorini e precludendosi l’opportunità delle due interviste concesse dall’azienda.