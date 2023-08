Ieri sera, lunedì 31 luglio, è andata in archivio la decima edizione di Temptation Island. Nel corso della puntata finale, abbiamo visto Mirko Brunetti e Perla Vatiero arrivare separati al consueto confronto con Filippo Bisciglia. Lui, infatti, ha intrapreso una relazione con l’ex tentatrice Greta Rossetti. Il 26enne rietino e la nuova fidanzata fanno decisamente sul serio, tant’è che ad un mese dalla fine del programma, si sono fatti un tatuaggio di coppia. Inoltre, Greta ha già presentato Mirko alla sua famiglia, e sui social hanno condiviso alcuni scatti insieme.

Greta Rossetti è una delle tentatrici dell’edizione 2023 di Temptation Island. Ha 24 anni e vive a Monza, e già in passata è apparsa in tv come conduttrice di Sportitalia. Nel programma condotto da Filippo Bisciglia si è molto avvicinata a Mirko Brunetti, che ha partecipato insieme a Perla Vatiero. Stando alle informazioni che si apprendono dai social, è nata nel 1998 ed è originaria di Monza. Nella vita lavora nell’azienda dei suoi genitori dove si occupa della parte contabile. Tra le sue passioni ci sono la palestra e l’equitazione. In passato è apparsa su Sportitalia, mentre per quanto riguarda la sua vita privata, stando ad alcuni rumor che circolano sul suo conto, pare abbia avuto un flirt con Eugenio Colombo, ex tronista di Uomini e Donne.

Greta Rossetti prima e dopo la chirurgia plastica

Greta, oltre al fidanzamento con Mirko, è finita nella bufera anche per via del suo aspetto fisico. Molti utenti sui social, infatti hanno fatto notare come l’influencer sia molto cambiata rispetto ad alcuni anni fa. Osservando il suo viso, non si può fare a meno di notare come le labbra risultino più carnose e il naso più sottile.

Da un secondo confronto, inoltre, vediamo che anche il suo seno ha subito dei cambiamenti. Il décolleté, infatti, sembrerebbe aver guadagnato più di qualche taglia.