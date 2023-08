Mirko Brunetti e Greta Rossetti sono una coppia. Il rietino ha scelto di chiudere la sua storia d’amore con Perla Vatiero per gettarsi a capofitto nella nuova relazione con l’ex tentatrice di Temptation Island, che già fa molto discutere sui social.

Dopo che i due sono usciti allo scoperto pubblicando su Instagram le prime foto di coppia, nelle quali hanno mostrato il tatuaggio che hanno fatto insieme (“I tuoi occhi, la mia cura”), sono arrivate le prime feroci critiche, tanto che è addirittura intervenuta la mamma di Greta, che sui social Mirko già chiama “suocera”.

Mirko e Greta: la nuova coppia scatena la bufera sui social

"Il tatuaggio di coppia a distanza di un mese? Ma siete pazzi, davvero senza parole. Cosa non si fa per un po' di visibilità", ha sbottato un utente su Instagram. "Tatuaggio di coppia davvero cringe e pensare che Mirko alla prima puntata sembrava il più tranquillo di questa edizione", ha sentenziato un altro fan social dopo aver visto il tatuaggio della coppia. "Cringe estremo, solo sette mesi fa stava per fare la proposta di matrimonio a Perla e adesso ha già voltato pagina", ha commentato un telespettatore del reality dei sentimenti. "Ma come si fa a innamorarsi in 10 giorni e a dimenticare 5 anni di relazione? Mai fidarsi di qualcuno che si innamora così facilmente, sicuramente si disinnamorerà con la stessa facilità", ha scritto ancora un altro utente sui social.

Insomma, le polemiche sulla nuova coppia non mancano e, nelle ultime ore, è addirittura intervenuta la madre dell’ex tentatrice. La signora Marcella Bonifacio ha scelto di condividere su Instagram uno scatto social, nel quale la si vede in barca proprio in compagnia di Mirko e Greta. “Il tuo intelletto può confonderti, ma le tue emozioni non mentiranno mai”, ha scritto la donna. “Grazie suocera”, ha commentato Brunetti che, a quanto pare, si è già ambientato nella famiglia della sua nuova fidanzata.

.