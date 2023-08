Ieri, lunedì 31 luglio, è andata in onda l’ultima puntata di Temptation Island. Tra le coppie più chiacchierate c’è stata sicuramente quella formata da Francesca Sorrentino e Manuel Maura, la prima eletta dai social “regina” di questa edizione.

I due sono fidanzati da due anni, e hanno intrapreso il viaggio nei sentimenti per capire se il loro rapporto potesse avere un futuro. Il ragazzo, infatti, nel corso della loro relazione, aveva lasciato la fidanzata già cinque volte per divergenze caratteriali. Francesca, che lo aveva sempre riaccolto, ha poi scoperto che Manuel aveva avuto diverse avventure con altre donne.

Nella quinta puntata abbiamo assistito al falò di confronto anticipato richiesto dalla Sorrentino, che in quell’occasione ha affermati di aver capito di aver avuto accanto un “uomo di m*rda”. Dal canto suo, Maura ha ammesso che la ragazza occuperà sempre un posto nel suo cuore, ma ha ancora bisogno di divertirsi e non snaturarsi. I due, dunque, hanno lasciato Temptation Island da soli.

Una decisione, quella di porre fine alla relazione, accolta positivamente dal pubblico, che ha preso a cuore le sorti di Francesca. Per tale ragione, su Twitter si è scatenato il putiferio quando alcuni utenti hanno notato una mossa social della ragazza. Sul suo profilo Instagram, infatti, è apparsa una storia in evidenza contenente una foto con Manuel che in precedenza non c’era. Gli internauti hanno quindi sospettato che Francesca e Manuel siano tornati insieme per la sesta volta!

Eppure, durante la chiacchierata con Filippo Bisciglia, Francesca Sorrentino era stata piuttosto chiara: “Stavo un po' sotto choc per l'esperienza. Quando sono tornata, un paio di giorni, mi arriva un messaggio da parte di Manuel, lui mi aveva chiesto di vederci per un confronto, ci siamo visti, abbiamo parlato, lui mi ha raccontato delle cose, è stato sincero sulle cose. In questo momento sto bene, sono determinata, sono forte della mia decisione. Non ci crederei se lui dovesse tornare. Quando siamo venuti qui, speravo arrivasse al falò dicendomi che ero la donna della sua vita, vedere che lui avesse questo grande cambiamento, che non c'è stato. E io adesso l'ho capito. Mi auguro si stare bene da sola, di stare bene io”.