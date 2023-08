Esattamente un anno fa Luca Salatino si preparava a fare il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip. Un’esperienza, quella nel bunker di Cinecittà, finita prematuramente perché sentiva troppo la mancanza della sua fidanzata, Soraia Allam Ceruti, scelta alla fine del suo percorso sul Trono Classico di Uomini e Donne. Poi la relazione è giunta al capolinea.

Sono trascorsi ormai diversi mesi dalla rottura. I due si sono detti addio, ma dicono di essere rimasti in buoni rapporti “e sono sicuro che ci saremo sempre l’uno per l’altro”, ha dichiarato l’ex vippone al settimanale Nuovo TV. Lo chef romano, dopo l’esperienza nella Casa più spiata d’Italia, ha parlato anche della possibilità di un suo ritorno nel dating show di Maria De Filippi: “Se mi dovesse arrivare la proposta di tornare a Uomini e Donne la prenderei sicuramente in considerazione perché ho vissuto un’esperienza bellissima che mi ha lasciato tanto. Sono rimasto in contatto con tutto lo staff del programma che per me è come una seconda famiglia. Grazie a Maria De Filippi ho trovato l’amore e anche il mio migliore amico, Matteo Ranieri”.

Alla domanda “Non hai voglia di ricominciare ad amare?”, Luca Salatino ha confessato che quando finisce una storia importante come quella vissuta con Soraia Allam Ceruti, pensa sia impossibile trovare un nuovo amore subito. L’ex tronista avverte la necessità di prendersi del tempo per sé stesso: “La fine di un rapporto serve anche ad aiutarti a comprendere cosa devi migliorare. Le colpe non sono mai solo da una parte, in coppia si vince e si perde insieme”.