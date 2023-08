Mirko Brunetti ha voltato pagina. Uno dei protagonisti della decima edizione di Temptation Island ha deciso di scrivere la parola fine alla quinquennale storia d’amore con Perla Vatiero. Nell’ultima puntata del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia, i due hanno raccontato cos’è successo dopo le settimane trascorsa all’Is Morus Relais.

“Ho preso consapevolezza di chi sono e delle cose che mi fanno stare bene, mi risento me stesso, vuoi o non vuoi lei mi opprimeva molto, mi sento più libero – ha raccontato Mirko a Filippo Bisciglia -. Una settimana dopo usciti da qua, ci siamo sentiti per telefono, avrei voluto un confronto maturo, ma ho capito che non ci sarebbe stato. Temptation Island mi ha insegnato a capire che non bisogna mai reprimere sé stessi per qualcun altro, mi ha insegnato a riprendere consapevolezza dei miei mezzi. Mi sono lasciato andare a belle sensazioni, quando non mi rispecchiavo in quello che lei diceva di me. Vedermi diverso e apprezzato per quello che sono, mi ha dato la forza per dire che non è più la situazione giusta”.

Il 26enne rietino si è però consolato in fretta. Infatti, dopo il falò di confronto, ad attenderlo c’era Greta Rossetti, la tentatrice conosciuta proprio nel villaggio dei fidanzati, con la quale ha iniziato una relazione. “Lui per me è un ragazzo assoluto, nel senso che ha tutto quello che dovrebbe avere - le parole di Greta -. È dolce, premuroso, risolto. Gli ho scritto io, avevo imparato il suo numero a memoria, è venuto a trovarmi su da me, gli ho presentato la mia famiglia, cosa che per me è fondamentale. Io sono innamorata folle, pazza’”. I due si sono anche fatti un tatuaggio di coppia con scritto “I tuoi occhi, la mia cura”.

Andato in archivio Temptation Island, Mirko e Greta sono usciti definitivamente allo scoperto, pubblicando sui social le prime foto insieme, e le polemiche sulla nuova coppia di certo non mancano. A scatenare gli utenti del web anche una foto pubblicata dalla mamma di lei mentre si trova in barca con Brunetti e la figlia, alla quale ha aggiunto la didascalia “Il tuo intelletto può confonderti, ma le tue emozioni non mentiranno mai”. “Grazie suocera”, è stato il commento di Mirko.

Nel frattempo, una segnalazione giunta in direct a Deianira Marzano ha acceso ulteriormente i riflettori su Greta Rossetti. “Mia sorella che fa la truccatrice, mesi fa truccò la mamma di Greta – scrive la follower dell’esperta di gossip -. Tra l’altro non faceva che parlare della figlia vantandosi dei suoi flirt e del fatto che fosse stata anche con Michele Morrone, e che erano andate anche a casa sua. Evidentemente lei era da un bel pezzo alla ricerca di notorietà andando di fiore in fiore, vedi anche Eugenio (si riferisce ad Eugenio Colombo, ex tronista di Uomini e Donne, ndr)”.