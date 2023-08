Lunedì 31 luglio è andata in archivio la decima edizione di Temptation Island. Un successo enorme per il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia, che si è attestato su una media del 26,45 per cento di share.

Tra i tanti colpi di scena che si sono verificati a Is Morus Relais, spicca quello riguardante la fine della storia d’amore tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Insieme da cinque anni, i due non solo hanno deciso di lasciare il villaggio da separati, ma anche in compagnia dei due tentatori Greta Rossetti e Igor Zetti. Ad oggi, Perla si sta frequentando con il single conosciuto in Sardegna, mentre Mirko e Greta hanno addirittura fatto le presentazioni in famiglia! La tentatrice ha confessato di essere innamorata pazza e di averlo già presentato ai suoi genitori. La nuova coppia si è anche fatta il tatuaggio “I tuoi occhi, la mia cura”.

Gli appassionati di gossip già conoscevano Greta Rossetti prima del suo sbarco a Temptation Island. La modella, infatti, è nota per aver avuto un flirt con Eugenio Colombo, ex tronista di Uomini e Donne. I due si sono frequentati per diverso tempo, poi la storia si è conclusa quando l’ex volto del dating show di Canale 5 è stato paparazzato mentre si baciava con l’ex gieffina Guendalina Canessa. Eugenio e Greta sono comunque rimasti in buoni rapporti.

Eugenio Colombo: "Greta è sempre stata attratta dal mondo dello spettacolo"

Sul nuovo numero di Di Più Tv, l’ex tronista si è lasciato ad andare rivelazioni sulla Rossetti, raccontando che il mondo della televisione è sempre stato un suo pallino: “Lavora nell’azienda di famiglia come contabile, ma è sempre stata attratta dal mondo dello spettacolo. Insomma è una sognatrice ma con i piedi ben piantati per terra.Tra noi c’era attrazione e sintonia, è stato un bellissimo rapporto. Greta è molto dolce, è una brava ragazza, anche se fisicamente è molto appariscente”.

Eugenio Colombo ha poi commentato la relazione tra Greta e Mirko Brunetti: “Greta non ha mai tentato un approccio fisico con Mirko, invece ha voluto aspettare che lasciasse Perla. Spero che con Mirko l’amore possa crescere, sono molto presi. Certo, un conto è viversi in tv, e un altro nella vita reale. E’ impossibile non rimanere colpiti da Greta”.