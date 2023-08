Giulia Salemi si sta godendo le vacanze estive in compagnia di Pierpaolo Pretelli. I due ex vipponi hanno scelto prima Capri, dove hanno festeggiato il compleanno di lui, per poi dirigersi in Costiera Amalfitana e fare tappa ad Amalfi e Positano.

L’influencer italo-iraniana, nonostante non si sia mai resa protagonista negli ultimi anni di apparizioni televisive fuori tono, non è stata riconfermata per il nuovo Grande Fratello, che in molti hanno già ribattezzato il “Grande Convento”. Secondo quanto riportato da Fanpage, che fa una disamina della situazione, lei sarebbe “troppo animalier” per i nuovi “colori tenui” imposti da Pier Silvio Berlusconi. A danneggiarla, infatti, non sarebbe stato il presente, bensì il passato. La “smutandata” sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, la storia d’amore sotto le telecamere con Francesco Monte prima e Pierpaolo Pretelli poi, qualche paparazzata di troppo e una mamma troppo spesso ingombrante.

Giulia Salemi fuori dal Grande Fratello

“Un passato troppo animalier per i colori tenui voluti da Pier Silvio Berlusconi per la prossima stagione tv di Mediaset – si legge su Fanpage -. Arenata in quel passato fatto di gossip e lustrini così incapace di rientrare nelle nuove manovre. Giulia, che oggi può vantare un’assidua e apprezzata attività sui social, al momento è fuori dai progetti del Biscione. Non in generale, bensì rispetto a quello che vuole approcciare diversamente i reality, prendendo distanza dalle fandom troppo accese, dai profili OF e, in primis, da quello delle influencer in cerca di visibilità per dopare i followers”.

Giulia Salemi, prima di essere conduttrice, è infatti una delle influencer italiane più affermate. Non è dunque un caso se al suo posto è stata arruolata Rebecca Staffelli, speaker radiofonica da circa 160 mila followers. La “bastarda col tablet”, invece, ne conta quasi due milioni.

L’ex vippona, come da lei stessa annunciato, si dedicherà a nuovi progetti. Tra questi “Casa Prelemi”, un nuovo format (che ovviamente non andrà in onda su Mediaset) che la vedrà protagonista insieme a Pierpaolo.