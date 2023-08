Perla Vatiero e Mirko Brunetti hanno deciso di mettere la parola fine alla loro relazione. La coppia protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island, insieme da cinque anni, hanno deciso di prendere strade differenti.

Entrambi, durante la loro permanenza nei rispettivi villaggi, non hanno mai smesso di accusarsi a vicenda, sempre più consapevoli il loro rapporto era ormai compromesso. Durante l’ultima puntata, Perla ha confessato di frequentare il suo tentatore, Igor Zeetti, mentre Mirko ha intrapreso una relazione con la single Greta Rossetti, arrivando persino a farsi lo stesso tatuaggio e a procedere con le presentazioni in famiglia. Una storia d’amore che ha scatenato il popolo social. Sono tanti infatti a chiedersi come abbia fatto Mirko ad archiviare in men che non si dica una relazione durata cinque anni, e a gettarsi praticamente subito tra le braccia di un’altra donna.

Lo sfogo della madre di Perla Vatiero

Nelle ultime ore, attraverso un post su Instagram, Rosa Tedesco, madre di Perla Vatiero ha lanciato una stoccata velenosissima all’ex genero: “Mia Perla rara, ancora una volta mi hai reso fiera di te, della donna che sei e dei valori che possiedi. Ammetto che guardarti piangere, soffrire, arrabbiarti mi ha spezzato il cuore. Non avrei mai voluto vederti così, ma so che tutto questo sarà una lezione di vita indelebile per te. Avrai sicuramente capito che non ci si può fidare di nessuno al 100%, che la vita è fatta di imprevisti e che, comunque vada, ci sarà sempre la tua famiglia a sostenerti ed incoraggiarti. Mi auguro che quest’esperienza sia stata in grado di farti capire quanta forza e coraggio tu possegga, e che, nonostante i dolori e le delusioni, la vita continua frenetica e non c’è tempo di fermarsi a pensare alle piccolezze.

Ti auguro, dopotutto, di ritrovare te stessa, ma soprattutto la serenità e la felicità che meriti di avere. Sappi che ti amo immensamente e che mi troverai sempre accanto a te, pronta a difenderti, a supportarti nei momenti no e a gioire con te per i tuoi successi. La tua mamma”.