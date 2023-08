Manuel Maura e Francesca Sorrentino hanno deciso di interrompere il loro viaggio a Temptation Island da single. Rottura confermata anche a distanza di un mese dal falò di confronto, commentata sui social anche dal diretto interessato.

A distanza di pochi giorni dalla messa in onda dell’ultima puntata della decima edizione del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia, Manuel è tornato su Instagram per fare un bilancio della sua esperienza a Temptation Island.

“Eccoci qua, anche questa esperienza volge al termine. Avrei tanto da dire: innanzitutto colgo l’occasione per ringraziare tutte quelle persone che mi hanno sostenuto, che hanno lavorato ininterrottamente per la riuscita del programma ma soprattutto che sono state sempre presenti nei momenti di difficoltà in questo viaggio nei sentimenti. Ad oggi mi sento una persona diversa, sicuramente con maggiori consapevolezze. Porterò sempre nel cuore la mia storia con Francesca, una donna con la D maiuscola, che in due anni e mezzo mi ha dato ed insegnato tanto, nella speranza che un giorno anche i piccoli dissapori tra noi svaniscano e lei riesca ad azzerare gli sbagli che so di aver commesso, forse con troppa leggerezza. Ringrazio anche le numerose critiche ricevute, perché nel bene e nel male mi hanno fatto crescere, maturare, ma soprattutto mi hanno stimolato a fare sempre meglio. Nella buona o cattiva sorte posso dirvi che il percorso ormai è giunto a termine, l’ho affrontato con la massima sincerità ma soprattutto con tutto il cuore. Sono davvero grato a questo programma per avermi aperto gli occhi e fatto scoprire cose importanti su me stesso; rispettare sé stessi è il primo passo per rispettare chi abbiamo davanti. Mi auguro di essere stato di aiuto per qualcuno e se così non fosse spero almeno di avervi strappato qualche sorriso anche solo con il mio ‘ciao FIL’”.