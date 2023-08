Cresce l’attesa in vista della nuova stagione di Uomini e Donne. Manca circa un mese al ritorno in tv del dating show e tra i fan è già partito il toto-nome per i protagonisti del Trono Classico. Dopo l’appello lanciato sul web con il quale gli utenti hanno espresso il desidero di vedere sulla poltrona rossa Fouad Elshafie e Davide Blenda, tentatori dell’ultima edizione di Temptation Island, in molti stanno facendo il tifo per Francesca Sorrentino, una delle protagoniste del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia.

Dopo il percorso nel villaggio delle tentazioni conclusosi con la separazione definitiva dall'ormai ex fidanzato Manuel Maura, la giovane ha dichiarato di essere “alla ricerca della felicità”. E chissà se sarebbe già pronta per far battere nuovamente il suo cuore.

Tra i nomi che circolano anche quello di Alice Barisciani, la non-scelta di Federico Nicotera nella passata edizione del dating show. L'indiscrezione l'ha lanciata Amedeo Venza: "Alice potrebbe sedersi sul trono della prossima stagione di Uomini e Donne".

Nelle ultime ore si parla anche di Luca Salatino, ex concorrente del GF Vip che scelse Soraia Allam Ceruti, ma la sua storia dopo l'avventura nel reality di Alfonso Signorini giunse al capolinea. A Nuovo TV lo chef romano ha ammesso che, qualora il programma lo rivolesse in studio, lui accetterebbe di sedersi nuovamente sul trono. “Se mi dovesse arrivare la proposta di tornare a Uomini e Donne la prenderei sicuramente in considerazione perché ho vissuto un’esperienza bellissima che mi ha lasciato tanto. Sono rimasto in contatto con tutto lo staff del programma che per me è come una seconda famiglia. Grazie a Maria De Filippi ho trovato l’amore e anche il mio migliore amico, Matteo Ranieri”.