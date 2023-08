Con il passare delle ore, la telenovela degli Oriele continua a “sfamare” gli utenti del web. Dopo l’annuncio della nuova rottura da parte di Daniele Dal Moro (la quarta nel corso degli ultimi due mesi), Oriana Marzoli è volata ad Ibiza, dove avrebbe dovuto trascorrere alcuni giorni di vacanza proprio con il fidanzato e Valentina Vignali, amica intima dell’imprenditore veneto.

Atterrato sull’isola delle Baleari, però, Daniele ha raccontato di aver sentito Oriana, e che quest’ultima ha detto che non gli avrebbe aperto la porta dell’appartamento che hanno preso in affitto. “Ed eccomi qui, allora, sono appena arrivato a Ibiza ragazzi. Oriana l’ho appena sentina e mi ha detto che assolutamente non mi apre la porta. Quindi evitatela di continuare a scrivermi ‘vai da lei e prendi l’aereo’, tutte queste cose qui. Perché io sapevo che sarebbe andata a finire così. Ora io aspetto Valentina (Vignali, ndr) a mezzanotte e andremo a cercare un hotel che ci ospiti 3 giorni, quelli che noi staremo qui a Ibiza. E basta allora, l’interesse che c’era era un altro. Auguro alla reina tutto il successo del mondo nei suoi percorsi televisivi. E basta, spero adesso che questo discorso sia finito”.

Albergo che, a quanto pare, non sono riusciti a trovare, visto che hanno passato la notte in strada. A testimoniarlo alcune storie su Instagram, nelle quali Dal Moro e la Vignali sono in giro per Ibiza senza avere una meta precisa. Alle 6,30 del mattino si trovavano in spiaggia e hanno assistito al sorgere del sole.

Nel frattempo, Dal Moro ha intrapreso un botta e risposta con alcuni utenti sui social, controbattendo a coloro i quali commentavano la sua nuova rottura con la Marzoli. “Daniele vi va bene solo se prende gli aerei e accetta di essere la quarta scelta, se fa il salto nel vuoto, se accetta di aspettare una persona per mesi, se prende aerei, se tratta da regina la vostra principessa. Il gioco è finito”.

E ancora: “Non hai capito hater disadattato monocellulare maledetto. Sono io che non ci voglio più stare manco per il ca**o. Oriana non ci tiene a me. Sta per andare via per mesi, e adesso mi sono davvero rotto la minc**a!”.