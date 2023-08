Il percorso di Alessia Ligotti (Ale) e Federico Viviani è stato senza dubbio uno dei più discussi della decima edizione di Temptation Island. Fin dalle prime battute, lui ha fatto subito intendere di non essere innamorato della sua fidanzata e, dopo aver rifiutato di partecipare al falò di confronto, Ale ha chiesto alla produzione che a Federico non venissero più mostrati i suoi video. Quando i due hanno poi avuto modo di incontrarsi, Alessia ha messo un punto definitivo alla loro storia d’amore.

Anche un mese dopo la fine delle registrazioni, l’ormai ex coppia ha confermato la fine della relazione. “Sto bene, sto pensando di più a me stessa. Non ci siamo più visti, ci siamo lasciati definitivamente. L’ho sentito a telefono. Sono andata a casa sua riprendermi le mie cose, lui ovviamente non si è fatto trovare. Un confronto faccia a faccia dopo tre anni di relazione per me era d’obbligo, per lui evidentemente no. Se n’è fregato ancora una volta. Ringrazio ogni giorno di essere venuta qui, perché ho scoperto cose che prima non sapevo”, ha raccontato Alessia a Filippo Bisciglia.

Terminato Temptation Island, la Ligotti è tornata sui social e si è già mostrata in compagnia dell’ex tentatore Lollo Di Curzio, con il quale aveva instaurato un bel feeling a Is Morus Relais. Ad oggi, però, Alessia sembra essere ancora single, sebbene la conoscenza con Lollo stia proseguendo. Oggi torna sui social con un look totalmente diverso pronta a riprendere in mano la sua vita sentimentale dopo la scottatura emotiva che le ha causato l'ex.