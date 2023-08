Alessia Ligotti e Federico Viviani si sono lasciati dopo Temptation Island. La coppia ha partecipato alla puntata finale del reality dei sentimenti, andata in onda il 31 luglio, per informare i telespettatori si quello che è successo ad un mese dalla fine del programma.

I ragazzi si sono presentati davanti a Filippo Bisciglia separati, spiegando la scelta di lasciarsi. La prima ad incontrare il conduttore è stata Ale: “Sto bene grazie, sto pensando di più a me stessa. Non ci siamo più visti, ci siamo lasciati definitivamente, l'ho sentito a telefono. Sono andata a casa sua riprendermi le mie cose, un confronto faccia a faccia dopo tre anni di relazione per me era d'obbligo, ma per lui no. Se n'è fregato ancora una volta, ringrazio ogni giorno di essere venuta qui, perché ho scoperto cose che prima non sapevo”.

Poi, è arrivato il turno di Federico: “Ci penso con affetto, ma non rimpiango la decisione che abbiamo preso. Ci siamo sentiti parecchie volte, senza nessun astio, senza rimorsi. Mi dispiace per le frasi che ho detto, ma non volevano essere dispregiative. Io mi auguro una maggiore intraprendenza, in tutto, e ad Ale il meglio”.

Nel frattempo, una storia su Instagram pubblicata pochi minuti fa da Alessia non è passata inosservata. La ragazza di origini australiane, infatti, ha condiviso una foto mentre è in volo, e ha taggato proprio Lollo Di Curzio. E’ probabile che la Ligotti stia raggiungendo proprio l’ex tentatore, a proposito del quale aveva dichiarato: “Io e Lollo ci siamo sentiti e ci siamo visti, non è successo nulla. Questo è il momento di pensare a me stessa, in Lollo ho trovato una persona che mi ha aperto gli occhi. Mi auguro di stare bene, essere felice, e sorridere sempre”. Insomma, tutti gli indizi portano a credere che Alessia e Lollo si stiano frequentando.