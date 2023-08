Alessia Ligotti, una delle protagoniste della decima edizione di Temptation Island, ha spiazzato i follower con un messaggio condiviso in una storia su Instagram. Ale ha partecipato al docu-reality condotto da Filippo Bisciglia insieme a Federico Viviani, con il quale aveva una storia da tre anni. Tuttavia, la relazione tra i due era a senso unico: lei chiedeva al fidanzato maggiori certezze, mentre lui non aveva alcuna intenzione di “sistemarsi”.

Nel corso della permanenza in Sardegna, Federico ha ammesso di non essere innamorato di Alessia, ma di “non avere le p*lle” di lasciarla. Nel frattempo è cresciuta la complicità tra la Ligotti e il tentatore Lollo Di Curzio, che la ragazza ha anche baciato davanti alle telecamere, mentre Viviani si è avvicinato alla single Carmen. Dopo che Federico si è rifiutato di partecipare al falò di confronto anticipato, Alessia ha chiesto alla produzione di non mostrare più al fidanzato i video che la riguardavano. Veto poi caduto nell’ultima puntata, quando Federico è venuto a conoscenza della sintonia che si è venuta a creare tra Ale e il tentatore. Circostanza, però, che non ha minimamente turbato il triestino, il quale ha confessato di vedere Alessia più come un’amica che come una fidanzata. Viviani ha poi cercato di baciare la tentatrice, e ciò ha molto turbato la Ligotti, che ha chiesto un secondo falò di confronto. Questa volta Federico si è presentato, e insieme sono giunti alla decisione di mettere un punto definitivo alla loro storia.

Ad alcuni giorni di distanza dal termine di Temptation Island, Alessia ha invitato i suoi follower a non offendere Federico, al quale sono stati indirizzati tantissimi commenti offensivi da parte dei telespettatori. “Ciao a tutti! Volevo ringraziarvi per i tantissimi messaggi ricevuti e per il vostro appoggio. Siete stupendi – le parole di Ale in una storia su Instagram -. Colgo l’occasione per dirvi che nonostante tutto quello che è successo, mi dispiace veramente dover leggere alcuni commenti offensivi nei confronti di Federico. Anche se lui ora non fa più parte della mia vita per i motivi che ben conoscete, è una persona che ho amato e a cui continuo a voler bene. E’ lecito esprimere la propria opinione, ma vi chiedo di farlo in maniera educata, senza offese e insulti. Grazie a tutti”.