Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono lasciati. Di nuovo. Per la quarta volta nel giro di due mesi (forse è un record). Questa volta, la goccia che ha fatto traboccare il vaso sarebbe stata la scelta della modella venezuelana di lasciare l'Italia per partecipare ad un nuovo reality.

La finalista della settima edizione del Grande Fratello Vip, che sperava di fare televisione nel nostro Paese così come ha fatto in Spagna negli ultimi anni, ha però dovuto fare i conti con la linea anti-trash adottata a Mediaset da Pier Silvio Berlusconi che prevede, tra l’altro, la messa al bando di influencer e personaggi titolari di profili OnlyFans. Senza contare che, come rivelato da Attilio Romita in una recente intervista, l’amministratore delegato del Biscione ha deciso di tagliare completamente i ponti con tutti i protagonisti della settima edizione del Gf Vip.

Ecco perché l’ex vippona, resasi conti di averela strada sbarrata, avrebbe deciso di accettare di partecipare ad un nuovo reality lontano dall’Italia. “Oriana Sta per andare via per mesi, e adesso mi sono davvero rotto la minc**a!”, le parole di Daniele in uno dei suoi sfoghi su Twitter. Sarebbe stata proprio la scelta della Marzoli a scatenare l’ennesimo litigio l’imprenditore veneto.

A quale reality potrebbe partecipare Oriana Marzoli

Ma qual è il reality a cui Oriana dovrebbe partecipare? Secondo alcune indiscrezioni si tratterebbe di Tierra de Famosos: si svolge in Cile, Paese nel quale la Marzoli è molto popolare per aver partecipato e vinto a Volverìas con tu ex, e avrebbe la durata di sei mesi. E’ bene specificare che si tratta esclusivamente di rumor. Non appena avremo ulteriori novità vi aggiorneremo.