Francesca Sorrentino è stata eletta la “regina” della decima edizione di Temptation Island. La 23enne, durante il viaggio nei sentimenti, è riuscita a fare un bel lavoro su sé stessa, riuscendo a mettere la parola fine ad un rapporto, secondo alcuni, “tossico”.

Francesca è arrivata a Is Morus Relais con il fidanzato Manuel Maura. Quest’ultimo l’ha lasciata per ben cinque volte in poco più di due anni, e le lo ha sempre riaccolto. Con il passare dei giorni, la Sorrentino è riuscita a prendere consapevolezza di sé stessa e dei suoi mezzi, diventando una delle protagoniste più apprezzate dal pubblico.

Nella puntata finale del 31 luglio, i due hanno raccontato a Filippo Bisciglia di non essere tornati insieme. Francesca ha spiegato di essere pronta a ricominciare da zero, focalizzandosi innanzitutto su sé stessa. Tuttavia, negli ultimi giorni si è ipotizzato di un possibile ritorno di fiamma tra i due ciociari. Sono stati alcuni indizi a far scattare l’allarme sui social, quando sul profilo Instagram della Sorrentino è apparsa una storia in evidenza contenente una foto con Manuel che in precedenza non c’era. Inoltre, nelle ultime ore, gli utenti sono riusciti a scovare un altro indizio: ieri, Francesca ha pubblicato una sua foto allo specchio, e i più attenti hanno notato in basso a destra un paio di mocassini maschili.

Le scarpe in questione potrebbero appartenere proprio a Manuel. Le avrà scordate lì, deve ancora andare a riprenderle o sono tornati (ancora una volta) insieme?