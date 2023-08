Lavinia Mauro e Alessio Corvino sono l’unica coppia “superstite” dell’ultima edizione di Uomini e Donne. Quello dell’ex tronista è stato un percorso lungo, durato ben sette mesi. A contendersi la “Marchesa” sono stati Alessio Corvino e Alessio Campoli, il “biondo” e “il moro”. Dopo liti, polemiche, lacrime e baci appassionati, ad avere la meglio è stato il corteggiatore casertano.

Nel corso della sua avventura nel dating show di Canale 5, Lavinia ha parlato in più occasioni dei suoi problemi d’ansia e attacchi di panico. E, i soliti haters, l’hanno attaccata sostenendo che avrebbe marciato sulla storia del ventaglio.

La storia d’amore tra i Corvinia procede come meglio non potrebbe. Di recente, la Mauro ha organizzato al fidanzato una bellissima festa di compleanno. Il loro amore cresce con il passare dei giorni, e stanno trascorrendo le vacanze in una splendida villa in Cilento, a Santa Maria di Castellabbate. Ma sui social alcuni utenti hanno accusato l'ex tronista. Nello specifico, qualcuno ha insinuato che i comportamenti dell’ex tronista sarebbero poco simili ad una persona che soffre di ansia e attacchi di panico: “E questa cia gli attacchi di panico?”. Pronta la replica di Alessio: “C’ha al massimo, non cia. Non penso neanche sia il tuo vero problema. Hai appena dimostrato di averne di più gravi. Non è una critica la tua, ma un appunto dettato dall’ignoranza. Io mi prendo tutti i commenti tranquillamente, ma posso rispondere come mi pare e piace”.