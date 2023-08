Manca circa un mese all’inizio della nuova edizione di Uomini e Donne. Il prossimo settembre, infatti, l’amatissimo dating show tornerà in onda su Canale 5, e i fan non vedono l’ora di scoprire quali saranno i nuovi protagonisti di Trono Classico e Trono Over.

Le indiscrezioni sul Trono Classico

Nelle ultime ore, circola con insistenza il nome di Francesca Sorrentino, reduce dall’esperienza a Temptation Island al termine della quale ha messo la parola fine alla storia d’amore con Manuel Maura. Anche Luca Salatino, che proprio a Uomini e Donne scelse Soraia Allam Ceruti con la quale, però, la relazione è giunta al capolinea, non ha escluso un suo possibile ritorno: “Se mi dovesse arrivare la proposta di tornare a Uomini e Donne la prenderei sicuramente in considerazione perché ho vissuto un’esperienza bellissima che mi ha lasciato tanto. Sono rimasto in contatto con tutto lo staff del programma che per me è come una seconda famiglia. Grazie a Maria De Filippi ho trovato l’amore e anche il mio migliore amico, Matteo Ranieri”.

Ultima edizione per Gemma Galgani?

Per quanto riguarda il parterre del Trono Over, invece, dovremmo ritrovare tutti coloro che abbiamo lasciato nella passata edizione. Tra loro, ovviamente, anche Gemma Galgani, storica dama nonché acerrima "nemica" di Tina Cipollari, che proverà ancora una volta a trovare l’anima gemella. Proprio in merito a Gemma, Lorenzo Pugnaloni, sulle pagine del settimanale Mio ha svelato un retroscena che se confermato sancirebbe di fatto la fine di un’era. La prossima, infatti, potrebbe essere l’ultima edizione di Uomini e Donne a cui parteciperà la Galgani: “Questo però sarà l’ultimo tentativo, almeno secondo il blogger Lorenzo Pugnaloni, che ci ha rivelato che potrebbe essere il suo ultimo anno nel trono over. Saprà giocarsi al meglio le sue carte? Lo scopriremo solo vivendo…”.