Dopo l’esperienza da opinionista della diciassettesima edizione de L’Isola dei Famosi, Enrico Papi è pronto a tornare alla conduzione de La Pupa e Il Secchione, il programma di cui era già stato al timone dal 2006 al 2010.

Era stato Davide Maggio, lo scorso giugno, a lanciare l’indiscrezione: “Terminata l’esperienza da spalla di Ilary Blasi, il conduttore è passato all’incasso, e il progetto di tornare al timone de La Pupa e Il Secchione si avvia a diventare realtà. Salvo improbabili ripensamenti last minute, nei palinsesti 2023/2024 di Mediaset campeggia La Pupa e il Secchione con Enrico Papi alla guida.

Fuori Barbara D’Urso, dentro colui che aveva tenuto a battesimo il programma nel lontano 2006 insieme a Federica Panicucci, con ascolti ben oltre la media. La Pupa e il Secchione torna così dopo un anno di pausa e l’esperimento dursiano che Pier Silvio Berlusconi aveva definito riuscito a metà”.

Al fianco di Enrico Papi nel ruolo di giudice ci sarà Paola Barale. A riportarlo è The Pipol: “Il ruolo andrà a Paola Barale che con Papi ha diviso tanti anni a ‘Buona Domenica’ firmata da Maurizio Costanzo. La Barale era vicina al Grande Fratello come opinionista. Ma l’editore ha scelto poi la giornalista Cesara Buonamici. Grazie a Papi la Barale torna in pista”.