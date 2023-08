Caterina Balivo è pronta al suo ritorno in Rai dopo l’anno trascorso a La7 alla conduzione del game show Lingo. La conduttrice campana sarà nuovamente protagonista della fascia pomeridiana di Rai 1 con il nuovo varietà La volta buona, che andrà in onda, a partire da settembre, dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16.

Nel frattempo, filtrano le prime indiscrezioni circa il cast fisso che interagirà con la Balivo nel programma. Stando a quanto rivelato da TVBlog, tra i primi nomi si cui si sta ragionando ci sarebbe quello del professor Umberto Broccoli. L’ex protagonista di Tele Sogni dovrebbe raccontare le eccellenze del nostro Paese, tracciando un percorso narrativo e pieno di link. Per La volta buona sarebbe poi prevista la partecipazione di un altro volto noto della Rai. Si tratta di Gianni Ippoliti, che potrebbe avere uno spazio personale nel corso del nuovo programma. In arrivo, poi, come ospiti dossi, Enzo Miccio e il grande esperto musicale Dario Salvatori.

La volontà del direttore Angelo Mellone è che sia un varietà più “stiloso” e ordinato rispetto a quello di Serena Bortone. Non è un caso che Mellone abbia chiamato a pensare con lui il programma il capo autore Marco Zampetti e l’autrice Carola Ortuso. A tal proposito si stanno studiando nuove formule di intervista in uno studio quasi “teatrale”. La parte di stretta attualità verrà seguita dai giornalisti della redazione del programma, chiamando eventualmente in studio giornalisti esperti e utilizzando a fondo le possibilità della Rai.