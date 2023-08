Nel corso delle ultime settimane, è stato fatto il nome di Giuseppe Cruciani sia come possibile opinionista del Grande Fratello che come giurato di Ballando con le Stelle. Su TVBlog, il conduttore radiofonico ha voluto dire la sua, smentendo qualsiasi tipo di coinvolgimento.

“Grande Fratello? Non c’è stato mai niente, non ho mai ricevuto telefonate, nulla di nulla. Poi se della cosa si è discusso altrove non lo so. Non è mai esistita la mia candidatura come opinionista. Possono scrivere ciò che vogliono, ma non c’era niente di vero. Tanto meno come concorrente. Infatti questa voce è stata messa in circolazione da chi non mi conosce, non sa come sono fatto e che lavoro faccio. E’ una balla colossale, anche perché conduco un programma radiofonico quotidiano, a cui non rinuncerei mai. Resta il fatto che per me non c’è niente di male nel partecipare al Grande Fratello”.

Anche in merito a Ballando con le Stelle, Cruciani è stato categorico: "Pure qui non c’è stato niente. Nulla si realizza se il conduttore di un programma, cioè la Carlucci, non ti telefona per proporti un progetto. E questo non è avvenuto. Poi intorno a lui ci sono tante persone, agenti, intermediari, autori che fanno il loro mestiere. Al ruolo di giudice a Ballando non ho mai pensato. Nella vita mai dire mai, ma non sarebbe nelle mie corde. Non ho mai ballato e non ho mai guardato cinque minuti di danza in televisione, non saprei da dove cominciare. Riconosco comunque che sia uno show di grande successo, un prodotto top”.