Sono ormai diversi anni che si parla di un possibile ritorno di Un Medico in Famiglia, con alcuni attori che si sono resi disponibili a reinterpretare i personaggi dell’amatissima serie targata Rai. Oggi, la produttrice della fiction, Veridiana Bixio, ha rivelato all’Ansa che ha un’idea che si potrebbe concretizzare: “Sto cercando di portare avanti un’idea che non sia una rimpatriata, ma qualcosa di più, nello spirito di quella serie, del resto i fan lo stanno chiedendo da tempo”.

Lino Banfi: "Vorrei tornare a fare Nonno Libero"

Ai microfoni di TAG 24, Lino Banfi, che interpretava Nonno Libero, ha confermato la sua volontà di ritornare sul set della popolare serie di Rai Uno: “Sono davvero felice se Un Medico In Famiglia 11 si farà, è da tempo che voglio dare un vero bel finale alla famiglia Martini. Mi fermano sempre in strada per chiedermi di fare una nuova stagione. Qualche giorno fa sono stato a Maratea per ritirare un premio alla carriera, durante un incontro con dei giovani autori mi è stato proposto un film in cui il protagonista era un vecchio ferroviere in pensione. Ho ringraziato ma spiegato che nel caso avrei preferito tornare a fare Nonno Libero”.

In Basilicata ho incontrato la direttrice di Rai Fiction, Maria Pia Ammirati. Nella stessa giornata a Maratea c’era ospite anche lei e a quel punto ho deciso di parlarle per esporle la mia idea per un eventuale nuova stagione. Le ho spiegato che mi sarebbe piaciuto tornare ad interpretare Nonno Libero per un’altra ultima stagione. Le ho anche detto che per raccontare un bel finale non sarebbe servito realizzare 13 puntate, ma che ne sarebbero bastate meno quindi con dei costi minori”.