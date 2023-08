Si scaldano i motori in vista della nuova edizione del Grande Fratello, che sbarcherà in prima serata su Canale 5 a partire dal prossimo 11 settembre. Com’è noto, saranno tantissime le novità, a partire dal cast, che sarà formato da personaggi famosi e persone comuni.

La nuova linea anti-trash imposta da Pier Silvio Berlusconi ha di fatto chiuso le porte agli influencer, che nel corso delle ultime edizioni l’hanno fatta da padrone nel reality show condotto da Alfonso Signorini. Spazio, dunque, solo a vip di “alto profilo”, che abiteranno la Casa più spiata d’Italia insieme a perfetti sconosciuti ma con storie da raccontare.

Dopo gli addii di Sonia Bruganelli e Orietta Berti, sarà Cesara Buonamici l’unica opinionista. Fuori anche Giulia Salemi, che l’anno scorso si è occupata della lettura dei tweet in diretta. Al suo posto ci sarà Rebecca Staffelli, figlia di Valerio Staffelli, storico inviato di Striscia la Notizia. Ancora incerto il destino del Gf Vip Party: non è chiaro, infatti, se il format in onda su Mediaset Infinity verrà riconfermato e chi ci sarà alla conduzione, visto che Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge sono diretti in altre direzioni.

Insomma, una vera e propria rivoluzione quella messa in atto dall’amministratore delegato di Mediaset. Una rivoluzione che era già nell’aria alle battute finali della passata edizione, quando vennero squalificati Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro.

Nelle ultime settimane sono stati fatti tantissimi nomi dei possibili nuovi concorrenti, alcuni già bocciati dai vertici del Biscione, altri in attesa di una risposta. Tra quelli che sembrerebbero essere vicini a varcare la soglia della porta rossa figurano anche Justine Mattera e Donatella Rettore. A rivelarlo è Amedeo Venza: “Due vippone in lizza per l’ingresso al Grande Fratello. Hanno già fatto qualche colloquio”.