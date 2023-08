La burrascosa relazione tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro è giunta al capolinea per la quarta volta negli ultimi due mesi. Questa volta, a provocare nuova rottura tra i due ex concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip, sarebbe stata la decisione della modella venezuelana di lasciare l’Italia e raggiungere il Cile per partecipare ad reality show, che la vedrebbe lontana dal nostro Paese per circa tre mesi. Questo perché, vista la svolta anti-trash imposta da Pier Silvio Berlusconi, la finalista della settima edizione del Gf Vip avrebbe di fatto la strada sbarrata per lavorare in televisione.

Daniele Dal Moro: "Oriana sta per andare via per mesi"

“Daniele vi va bene solo se prende gli aerei e accetta di essere la quarta scelta, se fa il salto nel vuoto, se accetta di aspettare una persona per mesi, se prende aerei, se tratta da regina la vostra principessa – si è sfogato l’imprenditore veneto su Twitter -. Il gioco è finito. Non hai capito hater disadattato monocellulare maledetto. Sono io che non ci voglio più stare manco per il ca**o. Oriana non ci tiene a me. Sta per andare via per mesi, e adesso mi sono davvero rotto la minc**a!”.

Oriana è molto popolare in Cile, Paese nel quale ha partecipato e vinto il reality Volverìas con tu ex. Ma, evidentemente, la sua scelta di ritornarci non è stata apprezzata da Daniele, che ha dunque deciso di scrivere (di nuovo) la parola fine alla loro storia d’amore. “Comunque, ragazzi. Molto easy visto che come al solito è stato reso tutto pubblico immediatamente. Io non voglio più stare con Oriana perché le decisioni che ha preso per i prossimi mesi della sua vita non combaciano con il mio ideale di relazione, nonché di amore. La nostra storia già non va bene di per sé, e stare distanti per troppo tempo non può che far peggiorare le cose! Basta, non ho più nulla da dire su questa storia e non dirò più nulla, tanto tra non molto capirete. Sono innamorato ma non son un cogl**ne! Ho 33 anni e voglio costruire qualcosa di serio. Con Oriana questa cosa non è possibile per il mio ideale di amore”.

Il like di Oriana Marzoli non passa inosservato

Nel frattempo, entrambi si trovano ad Ibiza, dove avevano in programma di trascorrere un weekend insieme prima che la situazione si complicasse per l’ennesima volta. A catturare l’attenzione dei numerosi fan della coppia è stato, nelle ultime ore, un like che Oriana avrebbe messo ad un post su Twitter: “Lui lascerebbe mai Verona, la sua casetta, il campetto da tennis, Pablo, la palestra? No. Lei ha lasciato casa, amici, famiglia, cane, lavoro, macchina e abitudini a Madrid per venire in Italia, dove la sua situazione sentimentale è profondamente instabile”.