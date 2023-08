La telenovela degli Oriele continua a “sfamare” gli utenti sui social. Dopo che Daniele Dal Moro che ha annunciato la quarta rottura con Oriana Marzoli nel giro di due mesi, i due sono stati avvistati poche ore fa all’esterno del residence Las Boas di Ibiza.

Neanche 48 ore prima, l’imprenditore veneto sembrava aver scritto, come del resto due settimane fa, la parola fine alla storia d’amore con la modella di origini venezuelane: “Comunque, ragazzi. Molto easy visto che come al solito è stato reso tutto pubblico. Io non voglio più stare con Oriana perché le decisioni che ha preso per i prossimi mesi della sua vita non combaciano con il mio ideale di relazione, nonché di amore. La nostra storia già non va bene di per sé, e stare distanti per troppo tempo non può che far peggiorare le cose! Basta, non ho più nulla da dire su questa storia e non dirò più nulla, tanto tra non molto capirete. Sono innamorato ma non son un cogl**ne! Ho 33 anni e voglio costruire qualcosa di serio. Con Oriana questa cosa non è possibile per il mio ideale di amore”.

A scatenare il nuovo drama la scelta della finalista della settima edizione del Grande Fratello Vip di lasciare l’Italia per partecipare ad un reality show in Cile. Con la linea anti trash imposta da Pier Silvio Berlusconi, l’ex vippona si è resa conto ben presto che spazio in tv per lei non ce ne sarebbe stato, e ha dunque deciso di tornare nel Paese del Sudamerica dove, tra l’altro, è molto popolare grazie al suo trionfo nel programma Volverìas con tu ex.

Due giorni fa, Oriana è partita per Ibiza per una breve vacanza che aveva in programma con il fidanzato e Valentina Vignali, amica intima di quest’ultimo. Poi la lite, Daniele che arriva sull’Isola e la Marzoli che decide di non aprirgli la porta dell’appartamento preso in affitto. Oggi pomeriggio il colpo di scena: dopo l’avvistamento all’esterno del residence, i due ex vipponi hanno fatto una gita in barca, e adesso sono a pranzo in un ristorante. Ed è probabile che a breve verrà postata la consueta foto che annuncia il ritorno di fiamma. La procedura standard, insomma.