Circa un anno fa, Luca Salatino stava per fare il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip. Un’avventura, quella nel reality show condotto da Alfonso Signorini, che si è conclusa con largo anticipo. Il motivo? L’ex tronista di Uomini e Donne sentiva forte la mancanza della sua fidanzata, Soraia Allam Ceruti, scelta proprio alla fine del suo percorso sul Trono Classico del dating show di Canale 5. La relazione, a distanza di alcuni mesi, è poi giunta al capolinea.

In una recente intervista al settimanale Nuovo TV, l’ex vippona ha aperto ad un suo possibile ritorno a Uomini e Donne: “Se mi dovesse arrivare la proposta di tornare a Uomini e Donne la prenderei sicuramente in considerazione perché ho vissuto un’esperienza bellissima che mi ha lasciato tanto. Sono rimasto in contatto con tutto lo staff del programma che per me è come una seconda famiglia. Grazie a Maria De Filippi ho trovato l’amore e anche il mio migliore amico, Matteo Ranieri”.

Nel frattempo, nell’attesa di un’eventuale chiamata da parte della redazione, Luca Salatino si sta godendo l’estate in compagnia del suo miglior amico Matteo Ranieri. E indovinate in compagnia di chi hanno trascorso la serata di ieri? Di Daniele De Bosis e Manuel Maura, due dei protagonisti della decima edizione di Temptation Island. Entrambi hanno concluso il viaggio nei sentimenti da single: il primo ha chiuso la storia con Vittoria Egidi, mentre il secondo con Francesca Sorrentino.