Daniele De Bosis è tornato sui social, e con il volto incupito ha raccontato di non aver ancora trovato la serenità dopo la rottura con Vittoria Egidi. I due si sono lasciati nel falò di confronto andato in scena durante l’ultima puntata di Temptation Island.

Daniele, con un video condiviso tra le stories su Instagram, ha ringraziato i fan che gli hanno inviato numerosi messaggi di supporto negli ultimi giorni: “Faccio questo video per ringraziarvi, ho ricevuto tantissimi messaggi e sono contento che tutti abbiate capito cosa ho dentro e non vi siete basati sull'aspetto fisico. Ad oggi sto meglio, non al 100% ma sto sulla buona strada per stare bene. 4 anni non si scordano da un giorno all'altro".

Anche Vittoria, nelle ultime ore, ha rotto il silenzio: “Non è facile tornare alla vita di tutti i giorni, conscia del fatto che quest’esperienza abbia cambiato tutto. Conscia di aver affrontato nel modo sbagliato le problematiche esistenti. E conscia di aver ferito e deluso molte persone. Forse la verità è che al di fuori pensavo di avere le idee chiare su tutto, pensavo di sapere con esattezza cosa volessi dalla vita e dalla persona che avevo accanto. Persona che, ci tengo a sottolineare, non disprezzo assolutamente, altrimenti non avrei desiderato creare una famiglia. Il futuro è tutto da scrivere, quello che mi auguro è che sia pieno di Amore, vero e totalizzante, ciò che ho sempre desiderato”.

Intanto, si vocifera di una possibile relazione tra Daniele De Bosis e la sua tentatrice Benedetta Pascali. Stando a quanto segnalato da una follower di Deianira Marzano, l’uomo sarebbe stato avvistato mentre si baciava con la modella.