Dopo essersi lasciati cinque volte nel giro di circa due mesi, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono tornati (di nuovo) insieme. Dopo le lunghe room su Twitter con la modella venezuelana in lacrime, le live su Twitch dell’imprenditore veneto nelle quali si scagliava contro la fidanzata e le fan di quest’ultima, e gli annunci di rottura “senza margini di ritorno”, ieri è andata in scena la puntata numero 8568974522 della telenovela degli Oriele.

Dopo aver annunciato per l’ennesima volta la fine della relazione con la finalista della settima edizione del Grande Fratello Vip, l’ex tronista aveva realizzato un video nel quale rivelava che la “reina” lo aveva lasciato fuori dal residence di Ibiza dove l’aveva raggiunta per un confronto, sottolineando che il “discorso era chiuso”. Il giorno seguente, Oriana e Daniele sono stati avvistati all’esterno del residence Las Boas. Poi, gita in barca e paella a Formentera per poi trascorrere la notte insieme.

A confermare il ritorno di fiamma tra i due ex vipponi, una foto in spiaggia nella quale Dal Moro tiene in braccio la Marzoli. Pace fatta, dunque. Almeno per il momento. E’ infatti probabile che mentre scriviamo questo articolo, i due si siano lasciati di nuovo. Non ci resta che attendere le prossime puntate…