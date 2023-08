Mirko Brunetti e Greta Rossetti sono ormai inseparabili. La coppia è nata durante la decima edizione di Temptation Island, quando il 26enne rietino ha chiuso la quinquennale storia d’amore con Perla Vatiero.

Una storia d’amore che viaggia alla velocità della luce. I due, infatti, un mese dopo la fine del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia si sono fatti lo stesso tatuaggio (“I tuoi occhi la mia cura") e sono già avvenute le presentazioni ufficiali in famiglia. Sui rispettivi profili social, Greta e Mirko si mostrano più affiatati e innamorati che mai.

Nei giorni scorsi, la coppia aveva pubblicato un video in cui si baciava in macchina. Venerdì sera, Perla e Francesca Sorrentino (ex di Manuel Maura) hanno realizzato un video che a molti è sembrato proprio una parodia di Greta e Mirko.

Uno sfottò che non è sfuggito alla Rossetti, che ha immediatamente replicato scoccando a sua volta una frecciatina. L’influencer originaria di Monza ha aggiornato i suoi follower dei suoi spostamenti con il fidanzato. La coppia, infatti, è stata prima a Roma, poi a Firenze ed infine a Milano. A corredo del video pubblicato, l’ex tentatrice ha scritto una frase che non è passata inosservata agli utenti: “Meglio essere finte che cattive”.