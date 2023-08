Manuel Maura e Francesca Sorrentino, due dei protagonisti assoluti della decima edizione di Temptation Island, continuano a far discutere anche dopo la fine del loro viaggio nei sentimenti.

Nella serata di ieri, le fidanzate del docu-reality condotto da Filippo Biscigliia, hanno trascorso una serata in compagnia di alcuni tentatori. A Manuel, gli scatti condivisi dalla sua ex non sono proprio andati giù, tanto che ha deciso di controbattere un con messaggio che non lascia spazio ad interpretazioni. In seguito ha provato a smentire il riferimento a Francesca, chiarendo che si trattava di un pensiero condiviso “tanto per”.

Secondo molti, invece, si tratta di una frecciatina chiaramente rivolta alla Sorrentino. Intanto, mentre le ragazze festeggiavano in un noto locale di Roma, Manuel è stato avvistato con una delle tentatrici. Si tratterebbe di Carola Moroni, e tra di loro ci sarebbero stati baci ed effusioni.

La segnalazione è arrivata in direct a Deianira Marzano: “Lavoro lì. La ragazza che stava con Manuel è anche le una tentatrice, e tra loto due ci sono state effusioni, baci, abbracci. Lei si chiama Carola Moroni”.