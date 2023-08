Lo scorso 8 luglio, Fabrizio Corona rese pubblico sul suo canale Telegram un video che scatenò una vera e propria bufera. La protagonista del filmato era Antonella Fiordelisi, una delle protagoniste indiscusse della settima edizione del Grande Fratello Vip.

L’influencer campana, che una settimana prima aveva rotto con Edoardo Donnamaria, si trovava in uno degli studi di Giacomo Urtis, il chirurgo estetico dei vip, nonché a sua volta ex vippone. Accanto all’ex schermitrice c’era proprio l’ex re dei paparazzi, che le fece una richiesta “scabrosa”: “Porco D**, apri un attimo le cosce? Ma sei sprecata per Edoardo Donnamaria”.

Dopo la diffusione del video, Antonella minacciò di adire le vie legali: “Mi trovavo nella clinica di un mio amico per eseguire un trattamento medico. Non ho autorizzato in alcun modo l’ingresso di terzi, la registrazione di contenuti video né tantomeno la diffusione degli stessi”. L’ex vippona ha poi denunciato Corona, come rivelato alcune settimane fa dall’ex re dei paparazzi.

Nel frattempo, ieri c’è stato un incontro inaspettato tra Giacomo Urtis e Gianluca Benincasa, discussissimo ex fidanzato della Fiordelisi. Il chirurgo ha ricondiviso lo scatto in una storia su Instagram, scatenando un mare di polemiche.

Al riguardo, stando a quanto riportato da una segnalazione giunta ad Alessandro Rosica, Antonella avrebbe smesso di seguire Urtis perché ha ripostato la foto con Gianluca. Ma non solo. Sempre secondo la follower dell’Investigatore social, i due avrebbero sparlato di lei per l’intera durata dell’incontro.