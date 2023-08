Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, dopo essersi lasciati per la quinta volta nel giro degli ultimi due mesi, sono tornati nuovamente insieme. Ma la nuova puntata della telenovela degli Oriele accresce i dubbi sulla veridicità della storia d’amore tra i due ex concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip.

A distanza di tre giorni dalla nuova rottura (con tanto di tweet dell’imprenditore veneto), la coppia è tornata insieme ed è stata paparazzata ad Ibiza prima e Formentera poi. Daniele è volato sull’isola delle Baleari insieme agli amici Valentina Vignali e Tommaso, rivelando attraverso un video-selfie che Oriana si era rifiutata di aprirgli la porta. Dopo circa 48 ore, i due ex vipponi sono stati beccati insieme, e il ritorno di fiamma è stato documentato da un noto sito di informazione, che invitava i fan ad iscriversi al canale in abbonamento per poter visionare il video esclusivo.

Oriana ha condiviso la paparazzata sul suo profilo Instagram, facendo infuriare e non poco gli utenti social, che ipotizzano si tratti esclusivamente di una strategia per generare hype. A sostenere questa tesi anche l’esperto di gossip Amedeo Venza: “Era una paparazzata organizzata tra agenzia e sito… Trovatemi una Giulia De Lellis, una Salemi, una Codegoni, una Valli, una Ferilli, una Rodriguez che riportano le paparazzate che le vengono fatte! Trovatemele!”.