La burrascosa storia d’amore tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria sembra essere giunta definitivamente ai titoli di coda. Terminata l’esperienza al Grande Fratello Vip, l’influencer campana e lo speaker radiofonico hanno proseguito nella loro relazione che, come durante la permanenza nella Casa di Cinecittà, è stata caratterizzata da alti e bassi. Eccezion fatta per un primo periodo trascorso in armonia, tra i due sono nuovamente iniziati a verificarsi battibecchi e discussioni, e i rumor sulla possibile rottura hanno tenuto banco sui social per diverse settimane.

Poi, a fine giugno, Antonella ha registrato una diretta Instagram durante la quale, in lacrime, accusava il fidanzato di pensare solo a fare il cantante e di sentirsi sfruttata. Edoardo, dal canto suo, imputava alla fidanzata un rapporto “tossico” con i social.

La scorsa settimana è stata (forse) scritta la parola fine alla storia tra i due ex vipponi: entrambi, infatti, hanno smesso di seguirsi sui social. Non è ancora chiaro cosa abbia portato i due a prendere questa decisione, ciò che è certo è che, almeno per il momento, non sembrano esserci margini per un possibile ritorno di fiamma.

Intanto, Matteo Diamante, una delle persone più vicine a Edoardo nelle ultime settimane, è intervenuto ai microfoni di Giada Di Miceli nel corso della trasmissione radiofonica Non succederà più, in onda sulle frequenze di Radio Radio. L’ex naufrago de L’Isola dei Famosi ha parlato anche della rottura tra i Donnalisi.

Matteo Diamante sui Donnalisi e il rapporto con Nikita Pelizon

“Si dice che la colpa sia di Donnamaria? Non lo so… Io credo nell’amore e che i veri amori alla fine facciano un giro immenso e poi ritornano. Mi auguro che tornino insieme. In questo momento non sprizza gioia da tutti i pori, anche perché alla fine di una relazione sarebbe falso dire il contrario. Edoardo lo raggiungerò lunedì a Filicudi, cercherà di mediare per farlo riconciliare con Antonella”.

Poi, Matteo ha parlato della fine della relazione con Nikita Pelizon: “Ho tentato di approcciarmi nuovamente con lei, ma non è andata come doveva andare, quindi alla fine ognuno per la sua strada. Siamo cresciuti entrambi, anche se in maniera differente: quando io volevo una cosa, la voleva anche lei. Adesso che la voglio io, magari lei non la vuole più. Mi ha persino bloccato sui social”.

