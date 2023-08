Edoardo Donnamaria, uno dei protagonisti della settima edizione del Grande Fratello Vip, si è raccontato ai microfoni di Simone Lemmo nel programma radiofonico Music on the beach in onda sulle frequenze di Radio Cusano Campus. Nelle ultime settimane, l’ex volto di Forum è finito al centro del gossip per via della fine della tormentata storia d’amore con Antonella Fiordelisi, nata proprio tra le mura della Casa di Cinecittà. I due ex vipponi avevano abituato i loro numerosissimi fan a continui alti e bassi, ma questa volta pare proprio che la relazione sia giunta al capolinea.

Edoardo Donnamaria: "Penso di sapere quale sia la mia strada"

In tema di amore, sentimenti e riflessioni, Lemmo ha chiesto a Edoardo se nella sua vita si sia più allontanato o più ritrovato, facendo riferimento alla dichiarazione “A volte bisogna allontanarsi per ritrovarsi”, riferita al nuovo singolo Piccolo sole, che parla proprio della storia d’amore con Antonella. “Sono stato molto fortunato nella mia vita, quindi molto spesso sono le persone, le amicizie, l’amore che mi hanno trovato – ha risposto Donnamaria -. Sono sempre stato trovato, per cui ad una domanda del genere rispondo che mi sono più allontanato dalle cose. Io credo di aver raggiunto dei grandi risultati, delle consapevolezze a livello personale. Ho paura di perdermi? Ad oggi no. Penso di sapere quale sia la mia strada”.

Anche se non ci sono riferimenti espliciti, gli ascoltatori hanno immediatamente pensato che si trattasse di un riferimento alla sua relazione con la Fiordelisi. Ovviamente resta il dubbio, anche perché nell’ultimo periodo l’ex vippone ha evitato in tutti i modi di commentare la rottura con la sua ex fidanzata.

Non c’è solo il gossip nella vita di Edoardo. Dopo aver terminato la sua avventura nella Casa più spiata d’Italia, Drojette (questo il suo nome d’arte) ha lanciato due singoli, Il cielo stanotte e Piccolo sole. L’ultimo brano è nato in un momento di lontananza forzata e parla di un amore forte e passionale, ma allo stesso tempo conflittuale. Si tratta del primo singolo di questo nuovo percorso, in uscita per Ghandi Dischi e distribuito da ADA Music Italy. “Credo di aver fatto degli errori, come capita a tutti, ma sono molto soddisfatto di questo anno perché ho fatto tutto quello che volevo fare. Sto facendo cose che mi piace fare, quindi sono pienamente soddisfatto. Da qualche anno a questa parte va sempre meglio”, ha detto Edoardo che poi ha concluso: "La musica è la cosa più bella che possiedo, tra virgolette. La colonna sonora dei film c’è sempre e la musica per me è la colonna sonora della mia vita. Da quando sono nato sono stato abituato, da mio padre in particolare, ad ascoltare un certo tipo di musica. Al momento la canzone che potrebbe descrivere la mia vita è Tango di Tananai”.