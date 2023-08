Cambio di guardia alla conduzione di Ex on the beach Italia, la versione nostrana del programma di Mtv che sarà disponibile nei prossimi mesi su Paramount+.

Stando a quanto rivelato da TvBlog, al posto della coppia formata da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, ci sarà quella formata da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Dunque, per due ex vipponi che escono, altri due che entrano. Nel corso di questi anni i Prelemi hanno comunque avuto modo di frequentare palcoscenici prestigiosi avvicinandosi a personaggi televisivi di primissimo livello. Nel 2021, per un lungo periodo, Pretelli fu integrato da Mara Venier nel cast fisso di Domenica In, mentre Giulia ha all’attivo l’avventura a Pechino Express con la madre Fariba Tehrani, e il ruolo di “esperta dei social” nella settima edizione del Grande Fratello Vip .

La nuova linea anti trash imposta a Mediaset da Pier Silvio Berlusconi ha provocato l’addio dell’influencer italo-iraniana, che nella nuova edizione del Grande Fratello sarà sostituita da Rebecca Staffelli, figlia di Valerio Staffelli, storico inviato di Striscia la Notizia. Il fatto che Giulia fosse nuovamente “sul mercato” ha indotto i produttori di Ex on the beach Italia ad arruolare lei e Pierpaolo, anche lui “dimissionario” dopo aver condotto il Gf Vip Party insieme a Soleil Sorge.

Ex on the beach Italia, "Cecilia e Ignazio tagliati all'ultimo momento"

“Il tutto sarebbe nato con l’uscita di Giulia dal Grande Fratello – scrive Amedeo Venza su Instagram -. Di conseguenza, è stata subito contattata per questa nuova avventura”. Una decisione, quella di Fremantle (casa produttrice del dating show), che avrebbe colto completamente di sorpresa Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: “Chissà come l’avranno presa Cecilia e Ignazio – prosegue Venza -, visto che fino a poche settimane fa erano ancora i conduttori in carica di Ex on the beach Italia, e sono stati tagliati all’ultimo momento”.

La passata edizione di Ex on the beach Italia è stata proposta su Paramount+ dal 30 novembre scorso. Alla conduzione del dating show prodotto da Fremantle c’erano Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, altra coppia nata al Grande Fratello Vip. La primissima edizione, invece, fu affidata ad Elettra Lamborghini. Il meccanismo di Ex on the beach Italia prevede che alcuni single vengano ospitati in una località esotica per conoscersi e trovare il nuovo amore, ma poco alla volta arriveranno i loro ex a scombinare i piani.