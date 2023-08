Durante la loro avventura nella Casa del Grande Fratello Vip, Edoardo Tavassi e Edoardo Donnamaria avevano stretto una forte amicizia. Lo speaker radiofonico e l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi trascorrevano insieme gran parte del tempo, e sono stati anche molto apprezzati come conduttori del GF Game Night.

Tuttavia, terminato il reality show condotto da Alfonso Signorini, i due si sono persi di vista. Il motivo? I rapporti tutt’altro che idilliaci tra Antonella Fiordelisi, il videomaker romano e la fidanzata di quest’ultimo, Micol Incorvaia. I tre ex vipponi, durante i mesi di “reclusione” nella Casa di Cinecittà, erano acerrimi “nemici”, e molto spesso il legame di Donnamaria con gli Incorvassi era motivo di litigio tra l’ex volto di Forum e l’influencer campana.

Tavassi e Donnamaria avvistati a Filicudi

Ma adesso che la storia d’amore tra Edoardo e Antonella sembra essere giunta definitivamente ai titoli di coda, è possibile che Donnamaria e Tavassi provino a ricucire lo strappo. Nelle scorse settimane, Deianira Marzano aveva rivelato che i due ex vipponi si sentirebbero tutti i giorni. Indiscrezione confermata anche da Alessandro Rosica, che ha anche parlato di un incontro a casa dello speaker radiofonico. A ciò si aggiunge che lo scorso fine settimana, secondo una segnalazione arrivata ad Amedeo Venza, Edoardo e Tavassi si sarebbero incontrati in “gran segreto” in un ristorante di Filicudi: “Tavassi e Donnamaria si sono visti vicino Filicudi, in un bar ristorante dove lavora il ragazzo di una mia amica”. Tuttavia, non essendoci prove fotografiche, al momento il gossip è destinato a rimanere tale.

In un’intervista dello scorso luglio rilasciata a Radio Radio, Tavassi aveva parlato del rapporto con Donnamaria: “Se lo rivedrò? Lui si è trasferito a Milano, io non riesco a vedere neanche gli amici che stanno a Roma Sud… Ti giuro, credimi, veramente non c’è stata occasione. Poi, vabbè ci sarà da chiarirsi su tante cose. Per come sono fatto io, per chi mi conosce, io sono quello che si impone, ma alla fine si scioglie davanti a chiunque. Lui lo sa”.