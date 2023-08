Perla Vatiero è stata senza dubbio una delle protagoniste della decima edizione di Temptation Island. La ragazza campana ha partecipato al docu-reality condotto da Filippo Bisciglia insieme all’ormai suo ex fidanzato Mirko Brunetti, con il quale la relazione è terminata dopo cinque anni. Il rietino si è però immediatamente consolato con la tentatrice Greta Rossetti. Per loro, già presentazioni in famiglia, tatuaggi di coppia e romantiche dediche sui social.

La Vatiero, invece, pare si stia frequentando con l’ex tentatore Igor Zeetti. I due hanno dichiarato di voler procedere a piccoli passi e di volersi conoscere senza affrettare i tempi. Entrambi si sono visti in occasione della reunion tra fidanzate e tentatori, ma non sono ancora usciti definitivamente allo scoperto.

Perla Vatiero: "Non me la sento di espormi. E' un periodo complicato"

Perla non se la sente ancora di esporsi su quanto accaduto con Mirko. Lo ha rivelato lei stessa su Instagram rispondendo alle curiosità dei follower in merito alla sua avventura a Temptation Island: “Sono stanca, tra il lavoro e organizzare la mia vita come ben sapete non è semplice e non è stato semplice. Ci tenevo tantissimo a ringraziarvi tutte per i tanti messaggi positivi che mi state inviando, per voi può sembrare poco ma a me danno tanto forza per affrontare tutto. Mi fanno del bene, ve lo dico con il cuore. Mi state chiedendo di aprire una box domande ma al momento non ma la sento, devo essere sincera. Sicuramente nella risposta uno deve esporre la verità di quello che pensa, ma ora non la sento di espormi. Sto vivendo un periodo abbastanza complicato”.