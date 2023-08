Belen Rodriguez non si trattiene e condivide su Instagram un video che potrebbe recare un messaggio inequivocabile. Nelle ultime settimane, i fan della coppia si chiedono se la relazione tra la showgirl argentina e Stefano De Martino sia finita a causa di un tradimento, e ora sembra arrivare l’eloquente risposta.

L’ex di Antonino Spinalbese sta trascorrendo le vacanze estive in compagnia della piccola Luna Marì, figlia avuta proprio dell’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip. Belen pubblica sul suo profilo Instagram i momenti della sua fuga estiva, ma dal nulla, arriva una condivisione che non sembra lasciare spazio ad interpretazioni.

Dopo un video in cui Belen si è toccata la testa alla ricerca di qualcosa (le corna?), ora la showgirl alimenta le voci secondo cui sia stato Stefano a tradirla. I due sono sempre più lontani, questo è evidente, e la loro separazione è ormai data per certa. In tutto questo, la Rodriguez ha scelto di condividere un video assolutamente emblematico: un prato, dei cervi e tanti, tantissime corna! Nessun commento ad accompagnare il breve filmato, ma non ce n’è bisogno. Il messaggio sembra essere forte e chiaro.

Intanto, De Martino (che sarà ospite di Francesca Fagnani a Belve) è volato a New York insieme al figlio Santiago, dove sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza lontano da occhi indiscreti.