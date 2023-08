Isobel Kinnear e Giovanni Cricca non si nascondono più. I due ex protagonisti della ventiduesima edizione di Amici sono usciti definitivamente allo scoperto ufficializzando la loro storia d’amore. Dopo la fine del talent, pare i due non si siano mai persi di vista. Il cantante e la ballerina hanno pubblicato alcuni scatti romantici dell’ultimo periodo trascorso insieme, tra i quali compare quello di un bacio.

Era nell’aria ormai da diverse settimane il fatto che Isobel e Cricca formassero una coppia. Già lo scorso giugno, infatti, erano stati paparazzati mano nella mano per le vie di Roma durante una romantica passeggiata. Tuttavia, i due non si sono mai esposti sui social fino all’8 agosto, quando in occasione del compleanno del cantante i due ex allievi di Amici hanno condiviso una galleria di momenti passati insieme. Ci sono anche le foto di due baci che tolgono ogni dubbio in merito alla loro situazione sentimentale. “I love you”, ha scritto Cricca nel ricondividere le immagini tra le sue Instagram stories.