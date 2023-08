Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara, noto anche come “American Boy”, sono stati senza dubbio i due protagonisti indiscussi della decima edizione di Temptation Island. Il loro rapporto, dal alcuni definito “tossico” per via dell’estrema gelosia da parte di lui che non le permetteva nemmeno di “andare a prendere il pane da sola”, ha suscitato un’infinità di polemiche sui social.

La tentatrice Roberta tira una frecciatina a Gabriela?

Dopo essersi detti addio dopo il primo falò di confronto, nel secondo Giuseppe ha ammesso di aver tradito Gabriela: lei ha deciso di perdonarlo e hanno lasciato insieme il programma. La loro relazione continua tutt’oggi, ma la loro storia ha generato sia all’interno che fuori dal villaggio diverse frecciatine da parte di Roberta De Grazia, ex tentatrice che si era molto avvicinata a Giuseppe. Di recente, la single ha pubblicato un video con una frase abbastanza eloquente, che in tanto hanno pensato potesse essere una sorta di presa in giro nei confronti di Gabriela: “I vestiti come Barbie e le corna come Bambi”.

La replica di Gabriela Chieffo

Alcuni fan hanno riferito la frecciatina lanciata da Roberta alla Chieffo che, attraverso due storie pubblicate sul suo profilo Instagram, ha voluto replicare: “Mi sono arrivati tantissimi messaggi dove mi dicevano che Roberta, ossia ‘Candy Candy’, ieri faceva ina diretta con le altre tentatrici del villaggio dove parlavano di Giuseppe e ‘prendevano in giro me’. Io non ho visto la diretta, quindi non so nulla. Ma ci tenevo a dire che se così fosse stato, siamo tutti adulti e io a queste stupidaggini non mi abbasso. Se aspettate una risposta da me, a meno che io non legga il mio nome, non risponderò mai. Non darò mai visibilità a chi sta in cerca solo di questo. Se c’è qualche problema, il mio Instagram è questo. Non ho bloccato nessuno. Mi contattino”.

Poi, Gabriela ha aggiunto: “Per quanto riguarda TikTok, anche lì mi arrivano migliaia di messaggi e commenti dove dicono sempre che lei mi butta le frecciatine. Vi ripeto, io ho 20 anni, per me queste sono tutte tattiche per arrivare a una mia risposta e fare un po’ di gossip. Quindi ripeto, finché non leggerò il mio nome, non credo che mi abbasserò a questi livelli. In tutto ciò, io sto benissimo con Giuseppe, mi dispiace per chi ci è rimasto male”.