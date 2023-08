Archiviata la tormentata storia d’amore con Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria si sta godendo le vacanze estive a Filicudi in compagnia della sua famiglia e di Matteo Diamante, che l’ha raggiunto alcuni giorni fa.

Reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip, lo speaker radiofonico sembra essersi gettato definitivamente alle spalle la relazione con l’influencer campana, giunta al capolinea dopo poco più di sette mesi. Stando a quanto rivelato da Deianira Marzano, Edoardo non avrebbe mai perdonato ad Antonella la famosa diretta Instagram dello scorso giugno, durante la quale l’ex schermitrice lo accusava davanti a migliaia di telespettatori.

Il 21 luglio, Drojette (questo il suo nome d’arte) ha lanciato il singolo Piccolo sole, che parla proprio della storia con la Fiordelisi. In un’intervista rilasciata a TVBlog proprio in occasione dell’uscita della canzone, Donnamaria aveva parlato della “fanbase tossica”: “Non mi spaventa, finché non limita la mia vita. Basti pensare a quanto accade nel mondo del calcio, dove gli ultras minacciano i giocatori o i presidenti di società, entrano nella loro vita quotidiana. Le ingerenze esterne dei tifosi, che siano di calcio o del Gf Vip, ci sono sempre state. Così come il fanatismo. Io, che non sono mai stato un grande fan del Grande Fratello, mi sono dato questa spiegazione… Non l’ho mai seguito con attenzione. Anzi, non l’ho mai guardato. Infatti mi è capitato di chiedere scusa al mio amico Paolo Ciavarro che lo aveva fatto qualche anno fa; all’epoca lo prendevo in giro perché lì dentro piangeva sempre e invece ora ho capito che le emozioni sono tutte reali. Mi sono ricreduto”.

Ed in merito alla possibilità di partecipare ad un altro reality, l’ex vippone era stato piuttosto chiaro: “Roba di coppia no… un programma di gossip proprio no, perché il gossip è la cosa più lontana da me in assoluto. Se invece parliamo di Isola dei Famosi o Pechino Express allora sì, anche subito: sono appassionato di giochi, prove fisiche e sopravvivenza”.

Edoardo Donnamaria fuori da Forum

Edoardo, nel corso dell’intervista, parlò anche della possibilità di tornare a Forum: “Sto valutando e capendo se riesco a far combaciare tutti i miei impegni, tra radio, musica e tutto il resto. Vediamo se riusciamo a trovare una formula”. Ma, stando a quanto rivelato da Amedeo Venza attraverso una storia su Instagram, Edoardo non sarebbe stato confermato nel programma condotto da Barbara Palombelli: “Forum decide di non confermare Edoardo Donnamaria, aprendo così le porte ad altri aspiranti ‘bilancieri’”.