La storia d’amore tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria è giunta ai titoli di coda. Caratterizzata da liti e discussioni sin dai tempi della loro permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip, sulla relazione tra l’influencer campana e lo speaker radiofonico è calato definitivamente il sipario dopo circa sette mesi, due dei quali trascorsi lontano dalle telecamere. Eccezion fatta per un primo periodo trascorso in armonia, tra i due ex vipponi sono iniziati nuovamente a verificarsi battibecchi e discussioni, e i rumor sulla possibile rottura hanno tenuto banco sui social per diverse settimane. Poi, a fine giugno, Antonella ha registrato una diretta Instagram durante la quale, in lacrime, accusava il fidanzato di pensare solo a fare il cantante e di sentirsi sfruttata. Edoardo, dal canto suo, imputava alla fidanzata un rapporto “tossico” con i social.

La scorsa settimana è stata forse scritta la parola fine alla tormentata storia d’amore, quando entrambi hanno smesso di seguirsi su Instagram. Non è ancora chiaro cosa abbia portato i due a prendere questa decisione. Ciò che è certo è che, almeno per il momento, non sembrano esserci margini per un possibile ritorno di fiamma, con buona pace dei numerosissimi fan della coppia, che ancora non riescono a rassegnarsi all’idea che tra Antonella e Edoardo sia finita.

Intanto, un dettaglio sui social non è passato inosservato. A mettere like ad una foto della Fiordelisi, infatti, è stato un attore particolarmente conosciuto. Stiamo parlando di Lucien Laviscount, che interpreta il personaggio di Alfie in Emily in Paris, amatissima serie tv targata Netflix con protagonista Lily Collins.

I fan dell’ex vippona non hanno potuto fare a meno di notare il “Mi piace” dell’attore britannico: “Passiamo alle cose rilevanti: nessuno ha detto niente su questo like di Lucien alla foto di Antonella? Alfie di Emily in Paris, per spiegarvi…”. Insomma, l’indiscutibile bellezza dell’influencer campana non lascia indifferenti...