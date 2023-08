Venerdì 22 settembre prenderà il via su Rai Uno la tredicesima stagione di Tale e Quale Show, il programma condotto da Carlo Conti. Tra i protagonisti ci sarà anche un discusso quanto amato ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip, Alex Belli.

L’attore e modello è stato raggiunto a Sharm El Sheik in Egitto da Novella 2000. Nel corso dell’intervista “Il Man” si è detto entusiasta dell’imminente debutto nel talent show, e ha già svelato quali personaggi desidererebbe imitare: “Tra i tanti personaggi che mi piacerebbe imitare spiccano Tiziano Ferri, Mario Biondi e Antonello Venditti. Ogni cinque minuti il mio coach mi manda degli input che trovo molto interessanti”.

Poi, Belli ha aggiunto: “E’ da diversi anni che Carlo Conti mi propone di partecipare al suo programma. Tuttavia si sono sempre sovrapposti impegni tali da impedirmi di accettare. E’ la volta buona”.

Mentre lui parteciperà al talent, sarà Delia Duran ad occuparsi della loro società di produzione: “Non ha progetti televisivi all’orizzonte, tuttavia dubito che starà con le mani in mano”, ha detto Alex, che ha poi sottolineato di non essere preoccupato per un’eventuale gelosia di Delia nei confronti delle colleghe. In passato, infatti, la donna si era presentata nella Casa del Grande Fratello Vip per “rimproverare” il compagno, sempre più vicino a Soleil Sorge.

“La nostra relazione è immune da sentimenti così bassi. Oltre alle prove della vita, abbiamo superato Temptation Island, Grande Fratello Vip, ecc… Il rapporto è più che collaudato”, ha dichiarato Alex. I due stanno insieme da quattro anni e stanno cercando di allargare la famiglia senza purtroppo riuscirci. L’ex vippone spera ancora in una futura paternità: “Purtroppo è una di quelle cose che puoi progettare quanto vuoi, ma l’ultima parola spetta alla vita, che decide se venire incontro o meno alle tue ambizioni. Forse non è ancora il momento, nonostante da parte mia e di Delia ci si tutta la buona volontà. Credo nell’idea di un disegno divino e qualunque cosa esso preveda per me la rispetto”.