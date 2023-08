Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono lasciati di nuovo. Si tratta della sesta volta nel giro degli ultimi due mesi, roba da presentarsi da Gerry Scotti allo Show dei Record!

A distanza di quattro giorni dalla paparazzata a Formentera, che secondo alcuni sarebbe stata studiata a tavolino, la finalista della settima edizione del Grande Fratello Vip ha smesso nuovamente di seguire sui social l’imprenditore veneto ed ha eliminato dal suo profilo Instagram le foto di coppia. Insomma, la procedura standard a cui siamo ormai abituati.

Dopo aver annunciato l’ennesima rottura con Oriana, Daniele era volato a Ibiza per provare a riconquistarla. Atterrato all’aeroporto, l’ex vippone aveva rivelato che la “reina” si era rifiutata di aprirgli la porta. Dopo circa 48 ore, i due ex vipponi sono stati beccati insieme, e il ritorno di fiamma è stato documentato da un noto sito di informazione, che invitava i fan ad iscriversi al canale in abbonamento per poter visionare il video esclusivo.

Dopo aver siglato la pace, i due ex vipponi si sono spostati a Madrid, e da allora se ne sono perse quasi del tutto le tracce. Entrambi, a quanto pare, hanno avuto qualche piccolo problema di salute, ma la scarsa presenza sui social non lasciava ipotizzare che avessero nuovamente litigato. Questo fino a pochi minuti fa, quando Oriana ha unfollowato Daniele e ha eliminato dal suo profilo Instagram le foto di coppia. Un gesto inequivocabile, che sancisce la sesta rottura negli ultimi due mesi. Si mormora, inoltre, che Dal Moro sarebbe già rientrato a Verona.