E’ finito il matrimonio tra Britney Spears e Sam Ashgari. Page Six ha rivelato che proprio ieri il marito della pop star vorrebbe essere pagato profumatamente per non divulgare i segreti della moglie (o ex moglie, almeno per ciò che riguarda la sfera sentimentale).

I due si sono conosciuti nel 2016 sul set del video musicale Slumber Party, ed è stato colpo di fulmine. Dopo sei anni d’amore sono convolati a nozze la scorsa estate e ora, a un anno di distanza, la rottura confermata dalla stessa Britney Spears. Come? Mostrandosi ai paparazzi senza fede al dito.

Per la cantante si tratta del terzo divorzio dopo quello da Kevin Federline (padre dei suoi due figli) e Jason Alexander.

Britney Spears e Sam Ashgari, l'accordo pre-matrimoniale

“I due sono ufficialmente separati. Le voci parlano di forti litigate e di un’accusa di tradimento. Ormai è certo che questa storia finirà con il divorzio. Da fonti dirette possiamo affermare che Asghari non otterrà molto da questo divorzio. Il matrimonio finirà con il divorzio e non ci saranno battaglie tra i due. Britney e Sam hanno firmato un accordo prematrimoniale molto dettagliato. Tutti i soldi che la cantante di Toxic ha guadagnato prima del matrimonio sono ben protetti. Sam non potrà toccare nulla del patrimonio della moglie. Tuttavia, un insider ha detto che probabilmente Britney Spears firmerà comunque un assegno finale”.