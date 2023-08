Tragedia questa mattina a Sapri, città costiera nella provincia di Salerno. Un uomo, 59 anni, è annegato mentre faceva il bagno. La vittima è Andrea Sainato, 59 anni, barbiere molto conosciuto in città: l’uomo era il padre dell’influencer ed ex naufrago de L’Isola dei Famosi Gian Maria Sainato, che ha partecipato all’ultima edizione del celebrity survivor condotto da Ilary Blasi.

L'uomo si è tuffato nonostante, a causa del maltempo, le condizioni del mare non fossero delle migliori: non è ancora chiaro se l'uomo sia stato sopraffatto proprio dal moto ondoso o se sia stato colto da un malore.

Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, intorno alle ore 10 di questa mattina un poliziotto avrebbe notato un corpo in acqua, davanti alla spiaggia adiacente al lungomare della città del Salernitano: non ci ha pensato due volte e si è tuffato in mare. Il corpo è stato riportato a riva e il poliziotto ha tentato la rianimazione cardiopolmonare: quando sul posto sono arrivati i sanitari del 118, purtroppo, nonostante ulteriori tentativi di rianimarlo, non hanno però potuto fare altro che constatare il decesso del 59enne.

Sul posto sono intervenuti anche le forze dell'ordine e i rappresentanti della competente Autorità Giudiziaria: la salma di Andrea Sainato è stata posta sotto sequestro per ulteriori accertamenti, ma al momento non è ancora stata disposta l'autopsia.