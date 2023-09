Demet Özdemir è sbarcata a Venezia. La diva turca si è immortalata in uno scatto che certifica il suo arrivo all’80esima Mostra del Cinema. Domani, sabato 2 settembre, l’attrice verrà premiata, insieme a Laura Morante (per il film Il Colibrì) e al regista Julian Schnabel (Lo Scafandro e la Farfalla), all’Hotel Cà Sagredo nell’ambito del Premio Kinéo per la sua interpretazione nella soap La ragazza e l’ufficiale.

L’attrice turca è entrata nel cuore degli italiani grazie al suolo di Sanem nell’amatissima fiction Day Dreamer - Le ali del sogno, al fianco di Can Yaman. Quest’ultimo, lo scorso anno, ha calcato il red carpet di Venezia insieme a Francesca Chillemi per la serie tv Viola come il mare.

La love story "segreta" con Can Yaman

Nelle ultime settimane è tornata d’attualità la presunta relazione segreta tra Demet Özdemir e Can Yaman. Secondo il settimanale Grand Hotel, che vi ha dedicato un lungo servizio, i due “si sono amati e si amano ancora”: “Can Yaman e Demet Ozdemir si sono amati e si amano ancora. La notizia farà impazzire i fan di Day Dreamer – Le ali del sogno, che da anni speravano di vedere anche nella vita reale, i due protagonisti della loro soap preferita. Ebbene, il loro desiderio sembra essersi realizzato: si fanno sempre più insistenti le voci che vorrebbero i due divi turchi follemente innamorati e impegnati da tempo in una relazione top secret. Il gossip è esploso negli ultimi giorni, dopo che i due sono stati avvistati insieme ad una serata mondana, dalla quale si sono allontanati su due auto diverse per ritrovarsi, pare, a casa di lui, dove avrebbero trascorso la notte […]. C’è addirittura chi ipotizza che, in realtà, Can e Demet non si siano mai lasciati, e che le storie con Diletta Leotta e Oguzhan Koc siano state architettate per coprire la loro relazione, consumata per tutto questo tempo in gran segreto. Fatto sta che ora lei è venuta in Italia, dove ha sostenuto anche i provini per una fiction Mediaset, e lui - dicono - “non la lascia sola un minuto”. E chissà che non siano pronti a vivere alla luce del sole un amore romantico come quello che li ha resi famosi. E stavolta non per fiction”.